Suljanovic stende Varese

La cantera biancorossa consola parzialmente le sconfitte della prima squadra con un turno di campionato da bottino pieno. L’Under 19 di coach Menozzi espugna il parquet di Varese per 85-69; decisivo il break dell’ultimo quarto, dopo una partita vissuta gomito a gomito (21-16, 34-36, 55-58 i parziali), firmato da un incontenibile Omer Suljanovic. Unahotels: Giberti 3, Belloni 6, Vecchi, Ferrari 12, Codeluppi 7, Vaccari, Camara 11, Suljanovic O. 25, Faye 13, Pastorelli, Iannelli 8. All. Menozzi. L’Under 15 supera senza patemi la Fortitudo per 105-72 nella prima delle due giornate della fase ad orologio; match mai in discussione fin dalle prime battute (26-12, 50-26, 76-52 i parziali). Unahotels: Abreu 15, Corsini 4, Ficarelli 8, Hadzhyiev 13, Manfredotti L. 18, Manfredotti A. 17, Marras 13, Farioli N. 2, Moscardini 2, Piccinini 2, Samb 11. All. Rossetti. Molto bene anche l’Under 14 che debutta nel Trofeo Emilia-Romagna (torneo post-season per le non qualificate alle fasi finali, ndr) con un successo sul Benedetto Cento per 87-81 grazie a ben sei uomini in doppia cifra: Mammi (26), Lusvardi (14), Bertoni (11), Coppi (10), Morcavallo (10), Scanarini (10).

c.c.