"Sulla carta per noi è una gara... ingiocabile"

"Sicuramente - attacca il tecnico del Pontedera, Massimiliano Canzi - non giochiamo per far riaprire il campionato, ma per noi stessi e per il nostro obiettivo, che vogliamo raggiungere il più presto possibile. Per noi - prosegue il tecnico - una Reggiana che arriva da una sconfitta è una condizione peggiorativa, anche se non cambia il nostro modo di affrontare una gara che sulla carta come livello per noi è... ingiocabile. Ma il calcio è bello perché tutti possono competere su una singola sfida".

L’allenatore del Pontedera sa perfettamente qual è il valore di questo match: "E’ senza dubbio la partita più bella, è una di quelle in cui devi fare bella figura. Sul piano mentale è un tipo di sfida che si prepara da sola, contro una Reggiana che, non devo certo scoprirlo io, è completa in tutti i reparti, ha cambi validi ed è guidata da un allenatore di alto livello come Diana. Dalla gara di Rimini tuttavia - conclude Canzi - ha notato un miglioramento come compattezza di gruppo: vedremo se in questo caso basterà. Ad ogni modo dobbiamo riuscire a difendere e attaccare nel miglior modo possibile e stare pi a vedere che binari prende la gara".

A dirigere l’incontro di oggi Pontedera-Reggiana - gara in cui sono attesi oltre 300 tifosi granata - sarà Gabriele Scatena della sezione di Avezzano.

Il fischietto abruzzese ha già arbitrato i granata quest’anno in occasione della trasferta di Gubbio, vinta per 2 a 1 grazie a una doppietta di Kabashi. Profilo autoritario, dal cartellino ‘facile’ a cui dovranno fare attenzione i diffidati come Rosafio, Laezza, Sciaudone e Pellegrini.

Finita la partita del ‘Mannucci’ l’attenzione si sposterà al ‘Manuzzi’ di Cesena per il big match con l’Entella. Curiosamente nessuna delle due squadre avrà l’allenatore ‘titolare’ in panchina. Toscano è stato infatti squalificato (e multato con 500 euro) per ‘condotta irriguardosa e parole irrispettose’ nei confronti della terna arbitrale alla fine di Gubbio-Cesena, mentre Gennaro Volpe è stato espulso al ‘Città del Tricolore’ per ‘condotta irriguardosa e abbandono dell’area tecnica’.

Al loro posto Michele Napoli per i romagnoli e Massimiliano Bongiorni per i liguri.