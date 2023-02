Super Canovi, record italiano sui 150 metri

Sarà anche una distanza poco frequentata, quella dei 150 metri indoor cadette, ma stabilirne il primato italiano con l’incredibile tempo di 18’’60 non è da tutte, anzi, da nessuna con la sola esclusione di Viola Canovi (foto), la velocista della Corradini Rubiera. Viola, allenata da Loredana Riccardi, ha corso questa distanza nell’impianto di Parma, vincendo la gara e lasciando la parmigiana Galluzzi a oltre due secondi. Il record precedente era dell’azzurra Desola Oki che l’avevo stabilito nel 2014 con 19’’50, poi migliorato da Zaynab Dosso (ma non ancora italiana) in 19’’01. E dunque se le precedenti detentrici hanno sfondato in azzurro… per la Canovi si può sperare in un futuro altrettanto prestigioso.

· Lucia Cantergiani della Self, a Padova, ha vinto la gara open di pentathlon indoor con in palio il titolo regionale assoluto, colto con il nuovo record provinciale di 3451 punti.