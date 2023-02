Super derby a Luzzara: c’è la capolista Guastalla

Oggi sarà un sabato in campo per il Vezzano: alle ore 15 i gialloblù ospiteranno il Ganaceto. Una sfida pericolosa nonostante la classifica: i modenesi, infatti, sono penultimi con 15 punti nel girone B di Promozione, ma sono in serie utile da cinque partite (3 vittorie e 2 pareggi), e hanno messo concretamente nel mirino la zona playout dopo un inizio molto difficile.

Il Vezzano ha 24 punti e nelle ultime 3 ne ha perse 2, quindi è possibile immaginarsi un match equilibrato, visto il vento dell’ultimo mese. In 18 gare, i ragazzi di mister Paolo Vinceti hanno realizzato 31 gol e subìti 32: lecito quindi aspettarsi un match con diverse reti.

Super derby d’anticipo nel girone C di Prima categoria: alle 15 il Luzzara ospiterà il Guastalla. In palio punti pesanti per le zone che contano della graduatoria. Il Guastalla si presenterà da capolista solitaria con 37 punti (+1 sul San Prospero Correggio), e non perde da ben 12 partite; diverso il discorso del Luzzara (privo, per squalifica, del centrocampista 32enne Livio Quartaroli), che è quinto con 30 punti, ma è reduce da 3 sconfitte di fila. Un momento anomalo per una squadra che prima di questo tris negativo, ne aveva persa soltanto una nei restanti 15 turni di campionato.

Si gioca anche in Seconda categoria (girone E): derby reggiano con la Cerredolese che ospita il San Faustino.

Si gioca alle ore 18 sul sintetico di San Michele dei Mucchietti, nel modenese.

La Cerredolese ha 20 punti e arriva dal blitz in trasferta con La Veloce (0-2); stessi punti per il San Faustino, ma con una gara giocata in più (la Cerredolese dovrà recuperare la gara interna con la capolista Rubierese, non c’è ancora la data ufficiale ma il giorno giusto potrebbe essere mercoledì 15 febbraio), e che dopo tre sconfitte di fila si è ripreso con due successi consecutivi.

Giuseppe Marotta