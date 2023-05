Supercoppa: per Salò ci sono 521 biglietti

La Reggiana continua ad allenarsi allo ‘Sporting’ in vista della prima partita di Supercoppa, in scaletta sabato alle 18 al ‘Lino Turina’ contro la FeralpiSalò che ha perso con il Catanzaro per 2 a 1. I biglietti a disposizione dei tifosi granata sono 521, tutti riservati nel settore ospiti. I tagliandi possono essere acquistati sul circuito www.dyticket.it al prezzo unico di 10 euro (+ diritti di prevendita). I botteghini per i tifosi della Reggiana resteranno chiusi il giorno della gara e che per perfezionare l’acquisto c’è tempo solo fino alle 19 di domani. L’appuntamento successivo, che sancirà il vincitore della Supercoppa, è fissato per sabato 13 maggio alle 18,30 al ‘Città del Tricolore’ quando a fare visita alla Reggiana arriverà il Catanzaro. I calabresi sono reduci da una stagione da record in cui hanno totalizzato 96 punti e segnato 102 gol: cifre davvero impressionanti.