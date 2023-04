Susanna Malvolti vince a Rio Saliceto

Va a Susanna Malvolti il torneo di quarta categoria femminile andato in scena sui campi del Circolo Tennis Rio Saliceto con la formula del Rodeo. L’atleta del CT Appennino Reggiano si è fatta strada nella parte bassa del tabellone eliminando nei quarti la modenese Daria Garuti (Tennis La Meridiana) con un veloce 4-2, 4-0, per poi regolare in semifinale la sorpresa Silvia Ficarelli (CT Correggio), che aveva estromesso nel turno precedente la numero 2 Marta Ginevra Gavioli (Tennis Modena), col punteggio di 4-3, 4-3, al termine di una sfida molto equilibrata. Anche la sfida decisiva si è giocata sul filo del rasoio e ha visto la Malvolti imporsi in rimonta sulla favorita Catia Cattini (San Martino Sport): quest’ultima si è imposta 4-1 nel primo parziale, salvo poi arrendersi alla rimonta dell’avversaria che ha impattato le sorti del match vincendo 4-1 il secondo prima di alzare la braccia al cielo con il 10-8 del super tiebreak.