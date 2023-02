Svelato il percorso di ’Appenninica’

Prenderà il via da Castelnovo Monti, come lo scorso anno, l’edizione 2023 di Appenninica MTB Stage Race, gara di mountain bike che a inizio settembre percorre la dorsale appenninica emiliana con 400 chilometri e 14mila metri di dislivello complessivi, distribuiti su 6 frazioni. Il via lunedì 4 settembre all’ombra della Pietra, con la tappa inaugurale da 56 chilometri e 1.800 metri di dislivello attraverso le terre di Matilde di Canossa; rispetto al 2022 il percorso di quella che è soprannominata "La Matildica" ha subito alcune migliorie, con l’alternarsi di salite e discese non lunghe ma impegnative. Il giorno seguente tocca alla Mountain Queen Stage, di 89 chilometri, con i suoi 3.200 metri di dislivello per salutare Castelnovo e la provincia di Reggio fino a raggiungere il traguardo modenese di Fiumalbo ne fanno la tappa regina della manifestazione.

Mercoledì 6 la corsa continuerà con un anello intorno a Fiumalbo ed uno sconfinamento in Toscana all’interno del comprensorio dell’Abetone, mentre l’indomani sarà la volta della Cimone Challenge con arrivo a Fanano. Venerdì appuntamento con la Fanano-Vidiciatico, per l’Appenninica Distilled, prima della chiusura prevista per il 9 con la Monte Pizzo, che con i suoi 37 chilometri e 1.750 metri di dislivello decreteranno il vincitore finale. "Il nuovo format – spiegano gli organizzatori – ci permette di spalmare meglio le difficoltà rispetto al passato. L’Appenninica, con 6 tappe invece di 7, non sarà una gara più semplice".