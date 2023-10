Szyminski in forse, infermeria al completo

Proseguiranno questa mattina i lavori di Cigarini e compagni agli ordini di Alessandro Nesta. Nel pomeriggio è prevista la partenza per la Liguria per il ritiro in vista del match di domani. Gli indisponibili, al momento, sono i soliti: Pajac, Romagna e Sampirisi in difesa, e Pettinari in attacco (il più vicino al rientro); ovviamente inclusi i lungodegenti Vergara e Vido. Szyminski, invece, è da valutare dopo aver chiesto il cambio all’intervallo della gara con la Feralpi di sabato (nulla di grave, ma sentiva indurirsi l’adduttore durante gli scatti). Nesta post Feralpi lo aveva detto: soprattutto in difesa la coperta è un po’ corta, e le scelte domani saranno fatte senza dimenticare che domenica arriverà il Lecco (ore 16.15). Si va a Genova per passare il turno (il "regalo" sarebbe l’ottavo di finale di martedì 5 dicembre all’Olimpico con la Lazio), certo, ma senza scordare l’importante obiettivo in campionato.

Per domani è stato designato come arbitro Alberto Santoro di Messina: curiosità, ha diretto anche Monza-Reggiana (1-2) sempre di Coppa dello scorso 13 agosto. Assistenti saranno Vivenzi e Bitonti, IV ufficiale Ghersini. Al Var Marini, Avar Longo. Per il migliaio di tifosi reggiani che andranno a "Marassi": si indica di usufruire l’uscita autostradale "A12 Genova Ovest", e seguire indicazioni per il parcheggio di piazzale Kennedy. Lì sarà disponibile un servizio gratuito di navette per il trasporto allo stadio (sia andata che ritorno). Il resto dei sedicesimi di Coppa.

Oggi: Cremonese-Cittadella (ore 15), Salernitana-Samp (ore 18), Bologna-Verona (ore 21). Domani, oltre la "Regia": Lecce-Parma (ore 18), Udinese-Cagliari (ore 21). Giovedì: Sassuolo-Spezia (ore 18), Torino-Frosinone (ore 21).