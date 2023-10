Tabù Fiorenzuola. Diana rischia

L’avventura di Aimo Diana sulla panchina del Vicenza sembra vicina al capolinea. La dirigenza dei veneti si è presa qualche giorno di tempo per riflettere. All’ex tecnico della Reggiana potrebbe essere stata fatale la sconfitta per 3 a 1 col Fiorenzuola, una sorta di ‘maledizione’ per il trainer bresciano che già l’anno scorso uscì con le ossa rotte dal ‘Pavesi’ (5-0), ma poi seppe riprendere in mano il timone e condurre i granata in Serie B. Tra gli ultimi ad arrendersi un altro ex, il reggianissimo Jacopo Pellegrini, autore del gol (il secondo per lui in campionato) che aveva momentaneamente accorciato le distanze sul 2 a 1. Le tre sconfitte nelle ultime 4 partite, con la vetta - occupata dal Mantova - che dista 8 punti, hanno creato malumore.

Nel frattempo si è conclusa la prima tranche di recuperi. La copertina è tutta per il Lecco che ottenuto la prima vittoria in Serie B battendo il Pisa in trasferta grazie ai gol di Bianconi e Tordini che al 96’ ha fissato il punteggio sul 2 a 1 dopo il momentaneo pareggio di Tramoni. Prima sconfitta invece per il Brescia che cade al Rigamonti contro il Modena che si porta momentaneamente al 5° posto grazie al gol del difensore Zaro, bravissimo ad incornare di testa al 90°. I canarini confermano di essere una squadra molto quadrata, ma anche di talento, perfetta per questa B. I prossimi recuperi sono in programma mercoledì 8 novembre (Lecco-Spezia e Palermo-Brescia) e martedì 28 (Como-Lecco e Sudtirol-Brescia).

Francesco Pioppi