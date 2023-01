Taekwondo

La stagione agonistica per la Taekwondo Tricolore si è chiusa con i campionati italiani per cinture nere disputati a Torino e risultati, ancora una volta, di alto livello.

La società reggiana è tornata con una medaglia d’argento ed una di bronzo, più un’altra di bronzo colta da Laura Giacomini, di scuola Tricolore, ma ora tesserata per i Carabinieri.

La medaglia d’argento è stata vinta da Nicolas Legari Ballerini (nella foto a fianco con il tecnico Frascari), battuto solo in finale dal siciliano Giuseppe Foti nella categoria di peso A-58. In realtà anche Greta Guaita, nella categoria A-57 ha perso soltanto un incontro, ma quello di semifinale, dopo di che le due perdenti ricevono entrambe la medaglia di bronzo.

Stesso discorso per Laura Giacomini nella categoria +73; sconfitta in semifinale, si è dovuta accontentare del terzo posto ex-aequo. In ogni caso è stata una bella soddisfazione per il tecnico Daniele Frascari e per il suo team che sono riusciti a portare i loro atleti ad alti livelli nazionali in una disciplina, il taekwondo, che è sport olimpico ed è una delle arti marziali più praticate al mondo.