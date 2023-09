Tagliandi in vendita fino alle 19 di domani. Ad arbitrare sarà il reggino Francesco Cosso

È attiva la prevendita per la trasferta di sabato che alle 16,15 vedrà la Reggiana affrontare lo Spezia di mister Alvini al ‘Manuzzi’ di Cesena, dove i liguri giocano le partite interne in attesa che venga completato il restyling del ‘Picco’. L’acquisto di ogni singolo biglietto, dal costo di 15 euro ciascuno, è riservato solo ai possessori della ‘Regia Card’ e fino ad un massimo di 2736 totali.

I tagliandi sono in vendita attraverso il circuito ‘Vivaticket’ e in tutti i centri autorizzati, ma possono essere emessi solo fino alle 19 di domani sera. Nel frattempo è stata resa nota la designazione per il match: ad arbitrare la sfida sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria assieme agli assistenti Palermo e Catallo.

Il ‘quarto uomo’ sarà invece Caldera, mentre al Var ci saranno Gariglio e l’aiutante Serra.