Tallarita a Palazzo Madama per la presentazione della ’Run for Sla’

Antonio Tallarita for president? Vabbè, non ancora, in ogni caso l’ingegnere podista siciliano da anni nella nostra città, ha partecipato a Palazzo Madama, Sala Caduti di Nassirya, alla presentazione di un importante evento podistico in chiave solidarietà, la "RUN for SLA". Si tratta di una staffetta che partirà da Agrigento per arrivare Venezia, circa 1800 chilometri in 16 tappe, ma questa volta, non saranno le prestazioni del podista reggiano ad essere messe in copertina. "No – dice Tallarita , non si tratta di una manifestazione agonistica, l’unico obiettivo è di sensibilizzare e raccogliere fondi a favore della ricerca sulla Sla, una malattia prepotente che spesso non ti dà scampo. Personalmente sto dando un contributo organizzativo nelle aree dove si riescono a trovare pochi atleti, perché la staffetta risale in pratica tutta l’Italia e sarà corsa da podisti delle varie associazione sportive che incontriamo sul percorso. Inoltre parteciperò ad alcune staffette soprattutto nelle tappe meno affollate". L’evento parte il 28 agosto e finisce il 13 settembre attraversando dieci regioni: la 14ª tappa, Bologna – Canneto sull’Oglio dell’11 settembre, passerà da San Martino in Rio, Correggio e Santa Vittoria per poi entrare nel mantovano. Diversi podisti reggiani parteciperanno in questo tratto.

c.l.

nella foto Antonio Tallarita è il terzo da destra