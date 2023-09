Tano è d’acciaio. A 67 anni è 314° al Tor des Géants

Gaetano Laberenti, per tutti Tano, non lascia e anzi raddoppia, chiudendo il Tor des Géants, terribile gara di endurance trail di 330 chilometri per 24.000 metri di dislivello positivo con partenza e arrivo a Courmayer, nel tempo di 132 ore e 50 minuti, contro le 137 ore e mezza della passata edizione.

Ma Tano ha 67 anni…

"In un certo senso ho recuperato solo oggi ad alcuni giorni dall’arrivo – dice "Tano", esperto atleta scandianese – e non tanto la fatica fisica, quanto quella mentale. Pensi che in 137 ore che sono cinque giorni e mezzo, avrò dormito meno di quattro ore".

Ma è pazzesco…

"Sì perché per fare un buon tempo bisogna camminare e correre sempre, le ore passate nei rifugi o nei palazzetti di fatto sono ore perse. Poi non sempre si trovano le brande disponibili… e quindi tanto vale ripartire". Lei la fa facile, ma che allenamento ci vuole?

"Ci vuole un grande allenamento e una grande determinazione. Diverse volte io sono partito di sera per passare la notte su e giù per il Cusna. Spesso con l’amico Luca Marconi che mi ha iniziato alla montagna quattro anni fa".

Quindi è quasi un neofita?

"Come anni di pratica sì, ma io ho sempre fatto sport, mountain bike, enduro, motocross. Poi ho scoperto la montagna e tutto quello che si può trovare in scenari magnifici. Di categoria quest’anno ho già vinto a Malcesine, Monterosso e Gran Sasso, tutte gare stupende e quindi un po’ d’esperienza ce l’ho".

Un momento difficile della gara appena terminata?

"Dopo 100 chilometri ho avuto un problema a una coscia e a Cogne ho cercato un massaggiatore. Era una ragazza giovane, mi ha manipolato e ho pianto dal dolore. Poco dopo stavo bene e sono andato a riprendere diversi atleti che avevano approfittato del mio appannamento e ho finito in crescendo". Quindi è già futuro?

"Sì, l’anno prossimo penso alla gara di Cortina e a quella del Monte Bianco. Ma sono a numero chiuso… e non è detto che mi prendano". Laberenti è giunto 314° su 1214 partecipanti, settimo di categoria su 94 di categoria V3, 6069 anni, migliorando il 13° posto del 2022.

Claudio Lavaggi