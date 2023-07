Tante sorprese e alcune conferme

di Federico

Prati

Tante sorprese e qualche conferma nell’ultimo turno del Montagna.

Saluta la corazzata Olimpia Roteglia che cade sul campo del Vettus trascinato dal rientrante locale Leonardo Marchesini, autore di una pregiata doppietta. Il calcio dilettanti ha il suo nuovo Cesarini: l’attaccante figlio d’arte Nicolò Bocchialini (Mezzolara ed ex Bagnolese) sette giorni fa timbrava al 50’ il pari del Collagna e ieri ha segnato ancora in pieno recupero il 2-3 che ha regalato la qualificazione alla truppa di mister Lauro Bonini nella pazza sfida col Castelnovo Capitale. Quarto hurrà di fila per il Felina che riesce a spuntarla come prima del girone grazie ad una rete in più segnata nel doppio scontro col Vettus. Nei baby, dopo i campioni della Borzanese, salutano anche gli argentati del Cerrè Sologno.

I risultati. Giovanissimi. Girone A: Felina-Leguigno 3-1; Vettus-Olimpia Roteglia 1-1. Classifica: Leguigno 11; Felina 9; Olimpia Roteglia 7; Vettus 5. Girone B: Borzanese-Cervarezza 4-6; Cerrè Sologno-Querciolese 0-1. Classifica: Querciolese 15; Cervarezza Cerrè Sologno 9; Borzanese 3. Girone C: Carpineti-Cerredolo 2-0; Castelnovo Capitale-Collagna 5-3; Gatta-BaisoSecchia 2-5. Classifica: Castelnovo Capitale 12; BaisoSecchia 10; Carpineti 9; Cerredolo 7; Collagna 5; Gatta 0. Dilettanti. Girone A: Felina-Leguigno 3-1; Vettus-Olimpia Roteglia 3-1. Classifica: Felina, Vettus 12; Olimpia Roteglia 9; Leguigno 3. Girone B: Borzanese-Cervarezza 2-2; Cerrè Sologno-Querciolese 0-3. Classifica: Borzanese, Cervarezza 11; Cerrè Sologno 8; Querciolese 3. Girone C: Carpineti-Cerredolo 1-0; Castelnovo Capitale-Collagna 2-3; Gatta-BaisoSecchia 2-3. Classifica: BaisoSecchia, Cerredolo 9; Collagna 8; Gatta, Carpineti 7; Castelnovo Capitale 3. Gli accoppiamenti dei quarti senior in agenda domenica prossima sul campo delle migliori piazzate: Felina-Gatta, Baiso-Vettus, Borzanese-Collagna e Cervarezza-Cerredolo. I quarti di finale dei Giovanissimi che scenderanno in campo giovedì sera in due concentramenti. A Vetto: Querciolese-Cerredolo e Castelnovo Capitale-Felina e a Roteglia: Leguigno-Carpineti e Cervarezza-Baiso. Stasera ore 19 riunione da remoto fra il Csi e tutte le società qualificate per definire gli ulteriori dettagli ed eventuali anticipi.