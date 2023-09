Tegola Romagna: out per un mese. Nesta: "Rosa ampia, ragazzi pronti"

L’infermeria granata inizia ad essere un problema. Le ultime novità raccontano, purtroppo, di un altro brutto colpo per la Reggiana che dopo aver perso gli attaccanti Vido e Vergara (crociato ko per entrambi) adesso dovrà fare a meno di Romagna per almeno 4 settimane. Il pilastro della difesa di mister Nesta ha infatti riportato una lesione miotendinea del retto femorale destro al termine della sfida con il Pisa.

"Il problema di Filippo (Romagna, ndr) per fortuna non è grave come gli altri – ha rassicurato Nesta nella conferenza stampa di ieri – ma di sicuro ci dispiace moltissimo anche se forse con la Ternana gli avremmo dato un turno di riposo in ogni caso. Lo rivaluteremo dopo la sosta (quindi dopo il 15 ottobre, ndr) speriamo che possa rientrare il prima possibile".

Una tegola che proprio non ci voleva. Adesso le parole chiave per il tecnico sono due: agonismo e coraggio. "Con la Ternana non dovremo farci trovare impreparati sotto l’aspetto dell’agonismo perché ci sarà un’aggressività altissima, in una partita che per certi versi può ricordare quella col Cittadella. Questa volta però dovremo essere più furbi e portare gli episodi dalla nostra parte. Il coraggio – prosegue il mister – è il nostro marchio di fabbrica così come il gioco con la palla tra i piedi, ma a volte dobbiamo leggere meglio quello che ci si presenta davanti e adattarci".

Al ‘Liberati’ ci sarà un’accoglienza di quelle da ‘finale’: "Sappiamo che troveremo un ambiente caldo quindi dovremo andare lì per fare una battaglia in campo. Loro hanno tanti giocatori esperti di Serie B, sono molto fisici e hanno dato fastidio a tutti. Non facciamoci ingannare anche dagli ultimi risultati, il 2-0 subito ad Ascoli è bugiardo".

Il trainer entra poi meglio nel dettaglio della possibile formazione: "Pajac ha preso una botta col Pisa e si è allenato solo oggi (ieri, ndr) Gondo è un po’ affaticato quindi vediamo. Nardi scalpita? Tutti scalpitano e vogliono giocare, tutti avranno un’opportunità. I numeri dicono che tutti hanno giocato finora: io però di favori non ne faccio, chi ha giocato l’ha fatto perché lo meritava e si è fatto trovare pronto".

Poi la chiusura è sui numeri raccolti fin qui dalla sua Reggiana, ovvero punti in classifica, gol fatti e subiti: "Mi piace il modo in cui la difesa e il centrocampo si stanno applicando nella fase difensiva anche se qualche gol su calcio piazzato lo abbiamo preso perché siamo un po’ piccolini, ma sono stati presi degli accorgimenti. In futuro l’obbiettivo è quello di spostare più avanti il baricentro e dovremo arrivare a tirare con più continuità in porta. Manchiamo un po’ nella rifinitura, nell’ultima parte, ma piano piano metteremo tutto a posto".

Francesco Pioppi