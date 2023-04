Telefonate infinite con Doriano Tosi "Ore di accuse, ma gli voglio bene"

A fine intervista, Salerno ha voluto rendere omaggio a Doriano Tosi. "Gli dico grazie - sottolinea il presidente - perché ha dato il suo contribuito a questa promozione: non dimentichiamo che tanti giocatori li aveva scelti lui lo scorso anno".

Poi il presidente regala un paio di ’aneddoti telefonici’. "Quando decidemmo di sostituirlo, mi chiamò e mi tenne al cellulare per due ore e 42 minuti. Fu una telefonata durante la quale mi accusò di tutto. Incassai senza replicare. Gli voglio troppo bene ed è un grande conoscitore di calcio. Anche a dicembre la stessa cosa: stavolta la telefonata durò ’solo’ due ore. Però poi mi ha chiamato dopo la vittoria di Cesena per farmi i complimenti. E così ha appena fatto cinque minuti fa: stavolta abbiamo parlato per quasi un’ora e gli ho detto che domenica deve venire alla partita. Mi ha detto di no, ma se non viene mi offendo".