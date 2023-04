Teneggi si prende la maglia azzurra

Tra i convocati azzurri per la tournée sudafricana dell’Italia 7s anche Nicolò “Nick” Teneggi, mediano di apertura 20enne cresciuto nel Rugby ReggioValorugby e ora alle Zebre.

L’Italia di rugby a sette giocherà due tornei a Stellenbosch, vicino a Cape Town, nei weekend del 22 e 29 aprile, per tentare la qualificazione al circuito mondiale della prossima stagione. Dodici nazionali si ritroveranno nella città sudafricana; nel girone preliminare del primo torneo gli azzurri affronteranno Cile, Hong Kong e Papua Guinea, ma le rivali più temute sono forse Tonga e Germania.

La migliore tra le dodici partecipanti ai due tornei avrà l’opportunità di giocare a fine maggio allo stadio Twickenham di Londra e di cercare in quell’occasione la qualificazione al circuito mondiale 202324.

Nella lista degli azzurri colpisce l’assenza di giocatori del Valorugby e degli altri top team di Top10; del resto i due tornei sudafricani cadono nel periodo culminante del campionato ed era improbabile che i club accettassero di privarsi dei propri migliori trequarti.

Dopo il World Challenger di Stellenbosch la nostra nazionale 7s sarà attesa in giugno e luglio dall’Europeo, in Portogallo, e dalle qualificazioni olimpiche, in Polonia.

