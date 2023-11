Tennis A Giulia Micol Bacchi il Rodeo Open di Rio Saliceto

Va a Giulia Micol Bacchi (nella foto) il Rodeo Open riservato alla terza categoria femminile andato in scena al CT Rio Saliceto. L’atleta del Tennis Gonzaga, testa di serie numero 4 del tabellone, ha superato 4-1, 1-4, 10-8 in semifinale la favorita Sonia Pianzi (San Martino Sport), per poi regolare 4-3, 4-2 nel match decisivo la numero 2 Silvia Tartari (Virtus Bologna), che in semifinale aveva superato 4-1, 4-3 Eleonora Galeazzi (CT Reggio). Si è concluso senza la disputa della finale, invece, il Trofeo Maicol Sport, torneo di quarta categoria maschile (limitato 4.3) andato in scena al Circolo Tennis Correggio, con ben 55 partecipanti ai nastri di partenza. Enrico Mantovani (TC Cavezzo), dopo aver superato in semifinale Paolo Pianesani (TC Sassuolo) in tre set si è dovuto arrendere ad un infortunio e ha lasciato via libera ad Arturo Bacchetti (Club Giardino Carpi), che ha conquistato il primo posto dopo aver battuto nel turno precedente il mantovano Nicola Belligoli (TC Goito) per 4-1, 4-2.