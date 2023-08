Tennis: Andrea Guerrieri si ferma al 2° Turno a Aldershot

Si interrompe al secondo turno la marcia di Andrea Guerrieri sui campi in cemento inglesi di Aldershot, sede del locale torneo ITF con 25mila dollari i montepremi. L’atleta correggese del CT Reggio, arrivato direttamente da Israele dove ha lottato fino all’ultimo domenica perdendo in finale ad Herzlia, ha esordito oltremanica con un duplice 6-2 al padrone di casa Adam Jones, per poi arrendersi all’altro britannico Toby Samuel col punteggio di 6-3, 6-0.

Correggio – Nel Rodeo Under 14 andato in scena al CT Correggio vincono Emma Pigozzi (Tennis Suzzara) grazie al 4-1, 4-2 a Rebecca Rezzaghi (Tennis Dream), e Diego Cencini (Siro Tennis) al termine di un match combattuto con Leandro Zanardi (TC Fidenza). Tra gli Under 16 si impongono Alessia Liverani (Suzanne Lenglen 2) col netto 4-0, 4-1 a Asya Grande (Sporting Club Sassuolo), ed il carpigiano Jordy Bulgarelli (Carpi Sport), che batte 4-2, 4-1 Gian Marco Lo Giudice (Sporting Club Sassuolo).