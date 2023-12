Tennis: Bortolotti vince il doppio del Challenger di Maia

Successo di Marco Bortolotti nel tabellone di doppio del Challenger di Maia.

Sulla terra rossa portoghese, insieme al connazionale Andrea Vavassori, il 32enne di Reggiolo ha sfruttato al meglio i favori del pronostico: nel primo turno è arrivato un duplice 6-4 ai padroni di casa Jaime Faria ed Henrique Rocha, prima del veloce 6-0, 6-2 agli altri lusitani Francisco Rocha e Tiago Silva; in semifinale la coppia azzurra ha dovuto faticare non poco per aver la meglio su Nuno Borges e Francisco Cabral, numeri 4 del seeding, sconfitti solo al super tiebreak del terzo set col punteggio di 6-4, 3-6, 10-6. Nel match decisivo è stata la volta della coppia polacco-brasiliana composta da Szymon Walkow e Fernando Romboli, che ha alzato bandiera bianca dopo una lunga battaglia chiusa sul 6-4, 3-6, 12-10 in favore del duo tricolore. Bortolotti, al settimo titolo di doppio nei Challenger, raggiunge così il numero 105 nella classifica Atp, a 2 soli posizioni dal best ranking, ed è il quarto miglior italiano in graduatoria.

d.r.