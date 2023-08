Tennis: Corradini e Vignali ribaltano i pronostici al Memorial Ercole Spallanzani

Sono Stefania Corradini e Alessandro Vignali i vincitori della seconda edizione del Memorial Ercole Spallanzani, in scena al CT Reggio e dedicato al decano dei giornalisti sportivi reggiani, scomparso nel 2021. Cento gli atleti al via, tutti di quarta categoria: nel tabellone femminile è l’outsider Stefania Corradini (CT Albinea) ad avere la meglio su Debora Castagnetti (CT Tricolore), che in semifinale aveva eliminato la numero 1 Catia Cattini (San Martino Sport), sfruttando al meglio la palla corta e le discese a rete per aggiudicarsi la contesa con un duplice 6-4.

Anche nel tabellone maschile la vittoria è andata a un atleta che non godeva dei favori del pronostico: il padrone di casa Alessandro Vignali (foto) ha superato nei quarti il compagno di squadra Francesco Del Zozzo, per poi fare il bis con l’altro atleta cittadino Gianluca Moggi, fino al 6-3, 6-3 nella finale tutta in famiglia col numero 1 Giovanni Toschi.