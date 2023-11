Tennis, la sconfitta è dolce. Albinea perde ma si salva

Il primo ko stagionale è dolcissimo per il Circolo Tennis Albinea, che cede 5-1 in casa contro la corazzata Santa Margherita Ligure ma conquista comunque la salvezza nella A2 maschile. Già, perché mentre Bocchi e compagni provavano invano a fermare una squadra fuori categoria, Vicenza faceva il suo dovere fermando col medesimo punteggio Casale garantendo così ad Albinea la 2^ conferma consecutiva in categoria. Il prossimo anno, dunque, la nostra provincia avrà due squadre, vista la promozione del CT Reggio. Venendo al match, Tommaso Iotti cede 6-2, 6-1 a Luca Castagnola, mentre Leonardo Iemmi si arrende allo spagnolo Pablo Andujar, ex 32 del mondo, con un duplice 6-2; Flavio Bocci conquista solo 2 games nel 6-1, 6-1 con Filippo Romano, mentre il già citato Lorenzo Bocchi lotta 3 set prima di arrendersi 3-6, 6-3, 6-2 ad Andrea Pellegrino. Nel doppio il veterano Alessandro Motti (foto), insieme a Bocchi, centra l’unico punto di giornata col 6-3, 1-6, 10-7 a Pellegrino-Romano, mentre Iotti e Iemmi si arrendono al super tiebreak a Castagnola-Andujar.