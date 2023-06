Tennis Serie B Sprint finale da brividi per il Ct Reggio

Si chiude oggi la regular season di Serie B1 maschile ed il Circolo Tennis Reggio Emilia è impegnato alla ricerca del secondo posto nel proprio girone, che gli garantirebbe il fattore campo a favore nel primo turno dei playoff. Guerrieri e soci giocano alle 10 a Lanciano e devono sperare che Lucca, seconda con 2 lunghezze di vantaggio, non vinca in casa con la capolista Cagliari. In Serie B2 femminile, invece, la situazione è ingarbugliata per il circolo cittadino, che ospita il CT Scaligero: le reggiane, attualmente terze, giocano contro la seconda della classe e lottano tra playoff e salvezza diretta.