Tennis Tavolo Serie A1: Reggio pareggia a Napoli ma la classifica non sorride

Secondo risultato utile di fila per il TT Reggio Grissin Bon (5), che fa 3-3 a Napoli con il Sant’Espedito (6) nell’11ª giornata. La formazione cittadina parte bene con il 3-0 con cui Spelbus regola Scognamiglio, ma i partenopei replicano subito: Kosiba, infatti, non lascia scampo a Baciocchi, che si aggiudica ai vantaggi il secondo parziale per poi cedere 3-1, mentre Pinto cade 3-0 sotto i colpi di Navarro; a complicare i piani è la doppietta di Kosiba, che rimonta da 0-2 con Spelbus prima di imporsi al 5°. Nel momento più duro Reggio pareggia: Pinto travolge 3-0 Scognamiglio e Baciocchi, dopo aver perso il primo parziale, batte 3-1 Navarro, permettendo ai suoi di consolidare il penultimo posto a +2 sul fanalino Genova.