Terremoto in classifica, penalizzata Varese

di Gabriele Gallo

Colpo di scena nella serie A di basket, con implicazioni anche per l’Unahotels. La Pallacanestro Varese è stata penalizzata di 16 punti con una deliberazione del tribunale federale della Fip. L’OpenJobMetis, rivelazione del torneo e, fino a 24 ore fa brillantemente quinta in classifica, scende così a quota 12, relegata all’ultimo posto della stessa. La causa? "Il Tribunale federale – si legge nel comunicato – a seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e di illecito sportivo, ha applicato alla società Openjobmetis Pallacanestro Varese la penalizzazione di 16 punti in classifica da scontarsi nell’anno sportivo in corso; per non aver ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti di tesserati contrariamente a quanto prodotto in sede di ammissione al Campionato di Serie A 2022-2023". A ciò si aggiunge il deferimento del presidente, Marco Vittorelli, fino ad aprile 2026.

A quanto si apprende la problematica riguarderebbe il saldo delle spettanze dell’ex Milenko Tepic che la Fiba impose a Varese di pagare a novembre 2022, bloccando ad essa il mercato. Il saldo fu poi effettuato, ma "l’illecito sportivo" di cui parla il Tribunale Fip sarebbe riferito al fatto che, iscrivendosi al campionato di serie A, Varese avrebbe dichiarato di non avere pendenze con alcun atleta attualmente, o in passato, al suo servizio.

Si tratta di una tegola pesantissima per uno dei sodalizi con maggiore militanza, e importante palmares, nel basket italiano, che apre nuovi scenari nella lotta per non retrocedere. Bagarre che, come è noto, coinvolge anche la Pallacanestro Reggiana.

I biancorossi, sino a ieri terz’ultimi in graduatoria a cinque giornate dal termine della regular-season, si ritrovano, in virtù della sentenza avversa ai varesini, quart’ultimi e con tre formazioni alle spalle. Dunque, perlomeno dal punto di vista teorico, vedono aumentare le loro chances in tema di permanenza nel massimo campionato.

Tuttavia, dal lato pratico, la situazione resta ancora molto difficile. Un po’ perché contro la penalizzazione subita Varese ha già annunciato che presenterà reclamo. In parte per il fatto che per i criteri della classifica avulsa e degli scontri diretti l’Unahotels, a maggior ragione rispetto a ieri, deve assolutamente battere domani sera la Nutribullet Treviso.

Considerando il fatto che Varese, pur lontana 6 punti dalla quota salvezza, arriva ad aumentare la già complessa e articolata situazione sul fondo della classifica. Dunque diventa ancora di più un imperativo categorico sconfiggere i trevigiani. Non a caso le reazioni dei tifosi sui social in merito alla penalizzazione di Varese (la società non rilascia dichiarazioni in proposito facendo sapere che è concentrata solo su se stessa e su quanto deve fare per salvarsi) passano dall’incredulità per una vicenda che comunque non fa bene al basket tricolore, al predicare calma perché la strada, per Cinciarini e compagni, resta ancora in salita.