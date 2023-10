Terzo memorial Malvolti e Bini, trionfa Giuseppe Guglielmi

Successo di Giuseppe Guglielmi nella terza edizione del Memorial Malvolti e Bini, gara regionale individuale di categoria A-B-C-D andata in scena alla bocciofila Felinese. Il padrone di casa si è fatto largo nella parte bassa del tabellone eliminando Francesco Ammirati (CS Tricolore), Sergio Bruni (Sammartinese) ed il compagno di squadra Giovanni Ghetti, quest’ultimo terzo, aggiudicandosi poi la finalissima con Fermo Spallanzani (Cavezzese). Renzo Santini (Sammartinese) dale sul gradino più basso del podio nel secondo Trofeo Ciesse, gara regionale individuale di categoria A-B-C-D andata in scena a Formigine: sulle corsie modenesi arriva uno stop in semifinale contro Uber Gherardini (Cavallino), poi sconfitto nel match decisivo da Alfonso Mauro (Boville Roma). Prima piazza per Gianluca Selogna e Davide Zerbini nel Trofeo Gap, gara regionale a coppie disputata a Suzzara: dopo aver eliminato i compagni Iuri e Manolito Pedocchi, il duo della Sammartinese ha battuto Alves Gatti e Vanni Rinaldi, portando a casa la vittoria.