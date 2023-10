Test atletici e cardiologici. La Reggiana ha fatto il tagliando

La Reggiana ha fatto il ‘tagliando’. Ieri infatti i granata hanno svolto diversi test atletici coordinati dal team ‘O2Up’ e dal dottor Danilo Manari, cardiologo e medico dello sport, assieme alla dottoressa Gaia Manari e agli esperti in preparazione atletica Giacomo Faraci, Giacomo Ceci, Mattia Fantuzzi ed Andrea Saccani. L’attività si è svolta sia in palestra che in campo ed è stata organizzata per verificare lo stato prestativo della squadra. ‘O2Up’ fornisce consulenza a team professionistici di primissimo livello in tutto il mondo.

Nel frattempo il Lecco, avversario della Reggiana il 5 novembre, ha scelto il successore di Foschi che sarà l’ex calciatore Emiliano Bonazzoli.