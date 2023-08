Test d’eccezione per i Vikings

Secondo test precampionato per i Vikings Rubiera.

Dopo la sconfitta della scorsa settimana con il Raimond Sassari, finalista scudetto nell’ultimo torneo di A Gold, la formazione rosso-blu ospita al PalaBursi un interessante quadrangolare.

In terra reggiana arrivano Conversano, una delle candidate al titolo tricolore, una nobile decaduta come Trieste, tornata quest’anno nella massima serie, ed il Romagna, che ripartirà dalla A Silver dopo la retrocessione. Per i padroni di casa l’occasione di fare un ulteriore passo avanti dopo il match coi sardi, che è stato comunque combattuto, avendo anche avuto la possibilità di lavorare a gruppo praticamente completo: il programma prevede per la giornata odierna le due semifinali, con alle 18,30 Conversano-Trieste e alle 20,30 la sfida tra i Vikings ed il Romagna, mentre domani alle 16 e alle 18 si giocheranno le due finali.

L’ingresso sarà gratuito.