Test importante per la Bdl Minimotor

Dopo la vittoria per 10 a 5 ottenuta a Mirandola, ecco arrivare il secondo allenamento congiunto per la BDL Minimotor Correggio. La squadra biancoblu, al lavoro dal 4 settembre per preparare la prima fase della Coppa Italia e successivamente il campionato di Serie A2, affronterà stasera alle 20,30 in Toscana il Forte dei Marmi. Si tratta di un test probante per la compagine reggiana contro una formazione di A1 che nutre ambizioni di conquista del titolo. Mister Eduard Granell potrà contare su tutti gli effettivi: i portieri Federico Pedroni, Nicolò Salines, Giorgia Teli e gli esterni Francesca Maniero, Manuele Pedroni, Edoardo Righi, Alessio Caroli, Diego Casari, Tommaso Castiglioni, Tommaso Giannotti, Riccardo Gabbi, Alessandro Amatulli e Mauro Menendez.