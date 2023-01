Testata a un avversario: sospeso per un anno

Un anno senza calcio. E’ questa la pena inflitta dal giudice sportivo del Csi a Emanuele Leone che potrà tornare a calcare un campo verde con le scarpe bullonate solo dopo il 12 gennaio del 2024. Una sanzione pesante, ma attesa dopo che, la settimana scorsa, il giovane calciatore della Virtus Praticello era stato sospeso a tempo indeterminato in attesa che lo stesso venisse ascoltato dai dirigenti del Csi. Il colloquio si è svolto lunedì sera: Leone era accompagnato dal presidente della Virtus Praticello Saverio Manghi e ha spiegato le sue ragioni. Dopo il confronto e un paio di giorni di riflessione è arrivata la squalifica per un anno.

Una squalifica figlia di un pomeriggio da dimenticare. Durante il match con il Real Pratissolo, infatti, Leone aveva litigato con un avversario, Marco Gambarelli. Un litigio per il quale l’arbitro aveva espulso entrambi. E proprio mentre rientravano negli spogliatoi Leoni all’improvviso aveva colpito con una testata all’arcata sopraccigliare Gambarelli. A quel punto erano intervenuti dirigenti e compagni di squadra di entrambi i giocatori costringendo il direttore di gara a sospendere l’incontro come ha sottolineato il giudice nel referto della scorsa settimana sottolineando che "la gara è stata sospesa al minuto 58 del secondo tempo a causa di un parapiglia venutosi a creare tra i giocatori e i dirigenti delle due società in conseguenza a un comportamento violento posto in essere dal giocatore Emanuele Leone della Virtus Praticello".

La tensione si è poi protratta anche a partita sospesa con la Virtus Praticello che si è rintanata negli spogliatoi senza uscire fin quando la situazione si è calmata. Nel frattempo Marco Gambarelli veniva soccorso da un’ambulanza che gli prestava le prime cure tamponando il sangue sulla ferita e trasportandolo poi all’ospedale Santa Maria, dal quale è stato dimesso in nottata con quattro punti di sutura.

Per tutto questo Leone starà un anno lontano dai campi di calcio.