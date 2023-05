Thrilling fino al fotofinish Il Luzzara ci crede

Si conferma thrilling fino all’ultimo il girone C di Prima categoria.

La sfida del "Barani" fra Boca Barco (29) e Guastalla (55) deciderà tanto in vetta e in coda: i rossoblù per centrare l’immediato ritorno in Promozione devono assestare il blitz, visto che un Luzzara (53) veramente in palla sarà di scena con la Gualtierese (13) ritornata immediatamente in Seconda.

I gialloblù di casa devono fare punti per scongiurare il ritorno di fiamma della Barcaccia (26), impegnata in casa col tranquillo Reggiolo (35), ed eventualmente sorpassare il Montecavolo (29) che dovrà domare una Virtus Libertas (48) obbligata a vincre per rientrare nei play-off. Un eventuale arrivo di Montecavolo, Barcaccia e Boca Barco a quota 29 punti farebbe scattare la classifica avulsa che condannerebbe Boca Barco e Barcaccia allo spareggio, mentre la vincente dovrà giocarsi la salvezza nel play-out sul terreno del Montecavolo. L’arrivo di due squadre a pari punti al terzultimo posto sarebbe risolto da uno spareggio sempre in campo neutro.

Altro match tiratissimo a Rio Saliceto fra San Prospero Correggio (51), rientrato fra le big, e un Celtic Cavriago (32) che insegue un punto-tranquillità. Fra le mura amiche il Quattro Castella, già matematicamente ai play-off e capace quindi di migliorare il risultato della scorsa stagione quando gli spareggi sfumarono proprio all’ultima giornata nonostante il quinto posto, che affronta un Masone cui la vittoria non garantirebbe i play-off a causa degli scontri diretti sfavorevoli col Daino Santa Croce (50). Dopo un’annata magica da matricola assoluta, i cittadini devono battere la tranquilla Virtus Correggio (50) per vanificare così il ritorno della Virtus Libertas. Anche per la Prima categoria, dopo i due turni di play-off (14 e 21 maggio), è prevista una fase regionale fra le vincenti degli 8 gironi che saranno suddivise in due macroaree con la disputa di tre turni ad eliminazione diretta con gara unica in campo neutro. In ogni turno regionale, sono previsti i supplementari ed eventualmente i rigori con la finalissima programmata per l’11 giugno.

Federico Prati