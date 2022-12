Tifosi faccia a faccia con giocatori e tecnici

di Francesco Pioppi

Un confronto diretto con giocatori e staff tecnico. È quello che andrà in scena oggi pomeriggio tra un nutrito gruppo di supporters biancorossi e i componenti della Pallacanestro Reggiana che si alleneranno nel tardo pomeriggio al ‘PalaBigi’.

Il ‘summit’ era stato annunciato da alcune pagine del tifo organizzato attraverso i social poi, dopo un paio di ore, la ‘convocazione virtuale’ (peraltro insolita come modalità in situazioni di questo tipo…) è stata cancellata. È quindi subentrata la necessità di avere una maggior ‘riservatezza’? Difficile entrare a fondo nelle dinamiche ultras, ma quel che è certo è che dopo sette sconfitte consecutive e un ultimo posto in classifica, a 4 punti dalla salvezza, la tensione sta salendo inevitabilmente anche tra coloro che hanno sempre dimostrato una fiducia incrollabile in questi colori.

A destare grande preoccupazione è soprattutto l’atteggiamento troppo remissivo della squadra e in particolare di alcuni suoi componenti che sembrano ormai ‘rassegnarsi’ all’idea della sconfitta alle prime difficoltà.

È assai probabile che si voglia chiedere ai giocatori una maggior predisposizione al sacrificio e quello ‘sputare sangue’ - per dirla alla Dan Peterson - che francamente si è visto solo di rado in questa stagione.

Quella di domani sera con Pesaro può già essere considerata quasi come una ‘finale’ per le sorti della Unahotels, perché se è vero che mancano ancora 18 giornate, è innegabile che l’encefalogramma appaia ancora totalmente piatto nonostante il cambio della guida tecnica.

Vedremo quindi se oggi i supporters biancorossi proveranno a dare in qualche modo la ‘scossa’ a capitan Cinciarini e compagni che, in ogni caso, domani sera sono attesi a una prova d’orgoglio.

Nel frattempo continua la ricerca di un pivot che ‘governi’ l’area pitturata e possa avere qualche soluzione offensiva. Un input arrivato in maniera chiara dopo le prime diagnosi effettuate da coach Dragan Sakota (nella foto) che poi, in un secondo momento, potrebbe avere bisogno anche di un esterno con punti nelle mani. Per quanto riguarda il lungo si andrà verso una pista straniera, quindi bisognerà utilizzare uno dei due visti rimasti a disposizione su un totale di quattro tesseramenti. Tradotto: dopo aver ingaggiato il nuovo centro, la Pallacanestro Reggiana potrà ancora ingaggiare tre giocatori, ma solo uno potrà essere straniero. A meno che non si peschi dal campionato italiano (A1 e A2) un profilo già ‘vistato’.