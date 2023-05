Tifosi spaccati su Nesta ‘Un azzardo mollare Diana‘

di Giuseppe Marotta

Lo scossone sulla panchina della Reggiana (staffetta Diana-Nesta) non ha di certo lasciato indifferenti i tifosi reggiani, figurarsi sui social. L’ufficialità della separazione con Aimo Diana ha suscitato reazioni contrastanti. Il clima attorno al tecnico bresciano non è mai stato caratterizzato da un affetto caloroso (c’è chi dice che questo è stato causato dalla poca apertura a livello caratteriale di Diana, poco incline ad accattivarsi simpatie), eppure dopo l’annuncio ufficiale un tifoso ha scritto "Primo passo falso, grazie Goretti…", con un filo (nemmeno troppo lieve) di ironia. Poi c’è chi punta il dito contro Diana. "Ha sbagliato lui, è entrato troppe volte in polemica con la società. Dopo Olbia doveva solo tacere e festeggiare, e, infatti, Amadei non gliele ha mandate a dire…". E ancora: "Mi sembra un discreto azzardo", o "Che cosa strana!". Non sono mancati, in ogni caso, ringraziamenti per la conquista della Serie B. "Grazie mister, ma le persone passano, a restare e la Reggiana!", si è letto sempre sui social. Viste le critiche arrivate durante la stagione dai più impazienti, non era scontato vedere una valanga di commenti pro Diana. Eppure sono stati decine e decine i pensieri dei tifosi che più o meno recitavano così: "Una scelta molto discutibile, forse un capriccio di Goretti?". Così come tanti altri d’accordo con la decisione: "Grazie di cuore, ma ci sta andarsene da vincitore". O ancora: "Grave errore, come puoi non confermare chi ha fatto 167 punti in due anni?". Poi una sfilza di ringraziamenti. "Quello che hai fatto non si cancella, Diana rimarrai sempre nella storia granata". Qualche lungimirante: "Meglio così, alla prima sconfitta sarebbe stato sulla graticola…". L’escalation social non si è fermata, ovviamente, nemmeno quando ha preso corpo l’opzione Alessandro Nesta.

Anche qui una forte ‘frattura’ di pensiero. "Da due anni non allena, e a Frosinone era stato esonerato…". C’è, però, chi ha risposto: "Sì, ma era 12° e ha fatto una finale per la A, e pure a Perugia fece i playoff!". E ancora: "Per me cambiare Diana per Nesta è da folli, spero di sbagliarmi". Chi azzarda: "Nesta come Ancelotti, alla Reggiana può ripetersi, forza!". E non mancano gli equilibrati: "Davvero c’è chi già polemizza? Facciamolo lavorare, benvenuto Sandro Nesta!". Insomma: il popolo granata della rete è diviso, ed è normale che sia così. Al terreno di gioco l’ardua sentenza.