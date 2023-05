Tirabassi, devi fare tre punti. Altrimenti rischi

Sabato ultima giornata di Serie B, con ancora un verdetto da emettere per quanto riguarda le reggiane. Sempre sabato si chiude poi la regular season di Serie D femminile nei gironi romagnoli, dopo di che verranno stilati i calendari di play-off e play-out anche per le reggiane. Tornando ai verdetti di Serie B, l’Ama San Martino è salva tra i maschi, mentre in B2 femminile chiuderanno intorno a metà classifica le varie Arbor, Rubierese e C.V.R.. Più complesso è il discorso della Tirabassi e Vezzali (punti 30) in B1 femminile. Se vince da tre punti sabato con Jesi (33) è salva per maggior numero di vittorie complessive rispetto alle marchigiane: ma Jesi, per salvarsi direttamente, avrebbe bisogno di almeno un punto. Se lo fa, la Tirabassi potrebbe essere raggiunta dalla terzultima, Corridonia (29), che probabilmente vincerà da tre punti a San Damaso, contro una squadra già retrocessa. Anche se il distacco fosse sino a due punti ci sarebbe il play-out in doppia gara senza bella, ma con eventuale golden set. E chi perde, retrocede in Serie C. Play-out C maschile a gironi: Ama San Martino-Circolo Inzani Parma 3-2 (2225 1425 2518 2523 1510); in questo momento l’Ama è salva. Tricolore Pieve-Modena Est 3-0 (2521 2519, 2518); anche i reggiani sono in buona posizione di classifica, ma per i verdetti mancano ancora tre turni.

Play-out C femminile a gironi. Rimini-Jovi 1-3 (1925 2325 2519 2025), reggiane a punteggio pieno, a un passo dalla salvezza. Reggio Revisioni Rubierese-Progresso Castelmaggiore 2-3 (2527 2522 2519 2125 515); Rubierese ultima a grande rischio retrocessione.

Play-off D maschile: Naytes Vaneton Interclays-Bluenergy Piacenza 1-3 (2519 2225 2125 2426). Gli esperti reggiani cedono ai baby piacentini e sono out, trattandosi di eliminazione diretta. Nei play-out, Crevavolley Bologna-Pieve Volley 0-3 (1925 2426 2125). Pieve prima e vicinissima a salvarsi.

Claudio Lavaggi