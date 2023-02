Tirabassi & Vezzali in zona retrocessione

Nei campionati di volley di Serie B, sconfitta interna per la Tirabassi & Vezzali che entra in zona retrocessione. Le altre vanno tutte a punti.

SERIE B. Il "derby dei santi" lo vince Martino… in Rio con l’Ama che, nonostante diverse assenze per influenza, s’impone a San Marino 3 a 1 (2517 1825 2826 2516), piazzandosi al sesto posto. Cassandra 16 punti.

SERIE B1. La Tirabassi & Vezzali esce sconfitta 1 a 3 (2325 2517 1725 2225) dallo scontro diretto con la Clementina 2020 Ancona, lamentando l’infortunio al secondo set di Fanzini e le assenze di Trevisani e Adani.

SERIE B2. L’Arbor Interclays gioca un’ottima partita e supera 3 a 1 (2025 2521 2511 2518) il San Giorgio con gara in crescendo: 20 punti Furegato, 15 Saccani. La Giusto Spirito Rubierese espugna di forza il parquet della Inox Rivalta, formazione mantovana, per 3 a 0 (2519 2515 2725).

La Fos Wimore Cvr gioca una gara in altalena e perde 2 a 3 (2225 2025 2523 2523 1215) in casa, dalla Conad Alseno. Piacentine più squadra, alle locali non basta una volitiva Ilaria Barbero. Arbor quarta, Rubiera sesta, Cvr nona.

SERIE C. Tra i maschi, nel girone A, Torrazzo Mo-Vigili del Fuoco Marconi 0-3 (22, 16, 23), Tricolore Pieve-Bluenergy Pc 3-1 (2520 2522 2125 2516). Vigili terzi. Girone B: Ama San Martino-Crevavolley 1-3 (2523 1525 1825 2025).

Tra le ragazze, girone A, bel colpo della Jovi che supera la Busa Miovolley 3 a 2 (2523 2521 2025 2225 157). Girone B Energee3 Giovolley-Volley Modena 3-1 (2519 2325 2522 2522), Reggio Revisioni Rubierese-Castelvetro 2-3 (2225 2515 2522 1925 1015), Vignola-Ama San Martino 0-3 (22, 21, 16), Bsc Sassuolo-Everton 1-3 (2513 1125 1725 2225). Everton seconda.

SERIE D. Tra i maschi, B.R.V. Almet-Vigili del Fuoco Marconi 3-0 (15, 12, 17), Pieve Volley-Fabbrico 1-3 (2125 2624 2527 2125), Naytes Vaneton Interclays-Castelnuovo 3-0 (17, 20, 23). Fabbrico capolista.

Tra le ragazze, girone A: Vaneton Limpia-Vaneton Fortlan Dibi 1-3 (2522 2325 2125 2025), Reggiana Pallavolo Femminile-Everton 0-3 (13, 22, 17). L’Everton è prima. Girone B: Volley Modena-Pc Marmi San Martino 1-3 (2325 2522 2125 2325), Renusi Fabbrico-Pol 4 Ville 3-1 (2624 2522 2628 2510), Wimore Cvr-Nonantola 0-3 (14, 14, 16), Corlo-Saturno Guastalla 3-1 (2512 2523 2225 2515). Guastalla è terza.

Claudio Lavaggi