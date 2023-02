"Tiriamo fuori il coraggio mostrato con l’EA7"

Preparare un match contro una corazzata, dal roster profondissimo, come la Virtus Bologna non è impresa semplice per alcun allenatore. Nell’imminenza della sfida con i bianconeri, quello dell’Unahotels, Dragan Sakota, la vede così: "Affrontiamo una delle big del nostro campionato e cioè la Virtus Bologna che, come avvenuto con Milano, parte con i favori del pronostico in ogni partita che disputa. Il calendario però è uguale per tutti. Abbiamo dimostrato contro l’Olimpia – aggiunge il tecnico serbo - che se facciamo del nostro meglio, se usciamo dal tunnel degli spogliatoi con coraggio, determinazione e voglia di farcela, allora possiamo fare prestazioni importanti. Dovrà essere così anche nel match con la Virtus: servirà una partita di grande applicazione ed intelligenza contro una squadra che, disputando l’Eurolega, è bilanciata e coperta in ogni reparto ed è allenata da un coach con grande esperienza.

Sugli esterni Belinelli sta vivendo uno dei suoi migliori momenti di forma così come Teodosic può essere decisivo. Sotto canestro – conclude Sakota (nella foto) - sono solidi, tra tutti dovremo prestare grande attenzione a Shengelia, giocatore unico per la lega italiana". Il derby della via Emilia giunge all’appuntamento numero 57. Il computo dei successi vede nettamente in vantaggio le Vnere, 40-16.

Per quanto riguarda la Virtus ieri a presentare il match è stato Alberto Seravalli, vice di Scariolo. "Affrontiamo una squadra che non rispecchia la posizione in classifica – ha spiegato - con tanta qualità, guidata da un leader tecnico e mentale come Cinciarini, con giocatori pericolosi in attacco come Senglin e Olisevicus, due lunghi atipici come Reuvers, uno dei migliori stoppatori del campionato, e Hopkins. Dovremo fare una partita fisica ed attenta, con un grande gioco corale in attacco per trovare le migliori soluzioni. Dovremo gestire i riposi per quei giocatori più a rischio infortuni. Troveremo un ambiente caldo, questa è una partita sentita molto dalle tifoserie e per questo vogliamo fare un grande sforzo per regalare una vittoria ai nostri tifosi".