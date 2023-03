Toh, chi si rivede Libutti torna a correre

Lorenzo Libutti ha ripreso finalmente a correre. È questa la bella notizia che trapela dallo ‘Sporting’ di Cavazzoli dove anche ieri la Reggiana si è allenata in vista della sfida di domani con la Torres. Il laterale destro si era fratturato il perone a gennaio contro il Siena e da lì era iniziato il suo calvario, fatto anche di diagnosi non sempre chiare e rallentamenti. Adesso tutto sembra essere alle spalle e ‘Libu’ vuole mettersi a disposizione per il finale di stagione. La lista è piena, ma la Reggiana ha ancora un ‘jolly’ da giocarsi per effettuare un cambiamento e potrebbe decidere di inserirlo per una delle ultime due-tre partite. Solo tra oggi e domani si capirà invece se Diana potrà contare su Pellegrini, mentre non ci sarà Laezza: squalificato un turno dal giudice sportivo. Ad arbitrare la gara di domani sarà Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato da Federico Pragliola e Simone Piazzini, mentre il ‘quarto uomo’ sarà Maria Marotta. I precedenti con la Regia sono due: uno in questa stagione (blitz a Imola con gol di Cremonesi) e l’altro in quella passata (0 a 0 a Grosseto).

f.p.