Tommaso Dalboni vince il rodeo a Correggio Sconfitto in finale Mattia Benedetti

Va a Tommaso Dalboni il torneo riservato alla terza categoria giocato con la formula rodeo al CT Correggio e che ha visto al via ben 50 partecipanti. Il tennista del TC Mirandola (testa di serie n°2) ha eliminato il padrone di casa Pietro Liuzza per 4-1, 4-2, per poi regolare 4-3, 4-1 il n° 7 Edoardo Bellomo (Sporting) e, in semifinale, il 3 Alessandro Venuta (SC Carpi) con un duplice 4-2. Nel match decisivo Dalboni ha trovato l’outsider Mattia Benedetti (CT Zavaglia), reduce dalla vittoria in tre set sul favorito Nicola Mantovani: dopo un primo set combattuto, che ha visto Dalboni spuntarla al tie-break per 4-3, il secondo è stato senza storia, con Benedetti che non ha conquistato un punto.