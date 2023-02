Top10, contro Colorno un derby per i play-off

Il Valorugby ha raggiunto il primo traguardo che si era fissato in questa stagione: un posto nella finale di Coppa Italia. L’atto conclusivo del trofeo sarà sabato 8 aprile, probabilmente a Parma, contro il Petrarca Padova. Ora però torna il campionato, il traguardo numero uno della stagione. Domenica pomeriggio al Mirabello arriva l’Hbs Colorno per un derby importante sulla via dei play-off; la partita, alle 15.45, sarà trasmessa in diretta dalle telecamere di Rai Sport. In perfetta concomitanza, anche il match di Calvisano potrà dire molto nella corsa verso le semifinali.

· Peroni Top10, tredicesima giornata: sabato ore 14 Petrarca-Torino, Viadana-Lyons; domenica ore 14 Fiamme Oro-Mogliano; ore 15.45 Valorugby-Colorno (Rai Sport), Calvisano-Rovigo.

· Classifica: Petrarca 46 punti, Rovigo 41, Valorugby 39, Colorno 39; Fiamme Oro 37, Calvisano 34, Viadana 29, Lyons 18, Mogliano 11; Torino 9.