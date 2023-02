Torna il Gala dello sport

Grande attesa per la serata di giovedì quando finalmente al circolo Pigal tornerà il Gala dello Sport e della Solidarietà nella sua quindicesima edizione e il Memorial Chiarino Cimurri. Alla serata saranno presenti delegazioni di Reggiana, Unahotels e Valorugby insieme ai rispettivi gruppi di tifosi organizzati: Gruppo Vandelli, Teste Quadre, Arsan e Skandianaz. Inoltre hanno già aderito Alice Pignagnoli (nella foto), Ana Vitelaru e tanti altri sportivi ed ex giocatori granata. Il team Movi Sport esporra’della auto da rally. Per quanto riguarda l’asta delle maglie, uno dei momenti più attesi della serata, oltre alle maglie delle squadre cittadine sono già arrivate quella azzurra di Luca Bigi, la maglia tricolore della Torres di Alice Pignagnoli e ci saranno anche sorpresei. Previsto anche uno spazio bimbi con gli asini di RE asinabile e il trucca bimbi con i volontari della Casetta dell’Elfo.

Durante la serata sarà consegnato il 13° Memorial Chiarino Cimurri.

Il costo è come sempre di 25 euro a persona e l’intero ricavato sarà devoluto alla Casina dei Bimbi

Per le prenotazioni : Angelo 393.3329100, Max 338.4595770 e Cinzia 366.3465465