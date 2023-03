Torna il guerriero: "Stare fuori è durissima"

di Francesco Pioppi

L’infortunio alla schiena di Marcus Lee offrirà a Beka Burjanadze la possibilità di essere coinvolto da coach Dragan Sakota per la trasferta di Venezia. Una chance che l’ala georgiana non vede l’ora di cogliere al volo.

Burjanadze, innanzitutto come sta? Domenica contro Venezia avrà una bella occasione: è pronto a dare battaglia?

"Sto bene e sono prontissimo a mettere in campo tutta l’energia possibile per rendere la vita dura agli avversari. Non vedo l’ora, sono motivatissimo". Quanto è frustrante stare fuori per il turnover legato agli stranieri?

"Stare fuori è durissima, è inutile stare qui a girarci intorno... Ogni giocatore che ha orgoglio e ‘fame’, vorrebbe sempre essere disponibile ed aver la possibilità di dimostrare il proprio valore. Purtroppo non è sempre così, ma bisogna continuare comunque ad allenarsi con grande intensità e farsi trovare pronti".

Perché secondo lei è entrato così tanto nel cuore dei tifosi biancorossi?

"Mi fa molto piacere ed è una cosa che è successa un po’ ovunque io sia stato quella di raggiungere fin da subito un bel feeling con i tifosi, forse perché vedono che non mi tiro mai indietro. Qui a Reggio credo ci sia un pubblico molto leale ed appassionato, che si merita di vedere ancora per tanti anni la Serie A. Il loro sostegno sarà fondamentale nell’aiutarci a conquistare la salvezza".

Ha vissuto l’ultimo periodo con Menetti, l’arrivo di Sakota, l’addio a Nembhard e poi l’inserimento di Senglin: com’è cambiata in questi mesi l’Unahotels e dov’è cresciuta maggiormente?

"Con l’arrivo di due giocatori ‘freschi’ come Senglin e Lee abbiamo più ‘armi’ a nostra disposizione e possiamo quindi arrivare alle partite più preparati e con maggiori strumenti per competere. Inoltre, credo che nelle ultime gare tanti dettagli siano migliorati, cose che possono sembrare di poco conto, ma che invece fanno la differenza". Con Senglin e Anim in campo contemporaneamente sembrate una squadra più fluida, veloce e performante: cosa vi danno questi due giocatori?

"Di sicuro sono due ragazzi che devono continuare ad ‘aggredire’ la partita così come hanno fatto nelle ultime gare, ma mentirei se dicessi che le nostre chiavi per la vittoria saranno solo loro due. Siamo una squadra e, a maggior ragione, quando sei nei bassifondi della classifica i successi passano dall’impegno di tutti e dalla compattezza del gruppo".

Brooks, Willis, Watt, Tessitori…Il reparto ali e pivot della Reyer Venezia è di altissimo livello, qual è la chiave per limitarli?

"Sarà una sfida tosta, bisognerà provare a contenerli e toglierli dalle zone di comfort che hanno nel loro gioco, ma soprattutto servirà continuità e concentrazione per tutti i 40 minuti".

È a Reggio assieme alla sua famiglia, come vi state trovando?

"Io e la mia famiglia stiamo benissimo qui da voi. Nell’ultimo mese abbiamo ricevuto con piacere anche la visita di tanti nostri parenti che hanno ulteriormente rasserenato la nostra permanenza".