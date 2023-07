Torna l’ Iron Club Gym

Stasera, con primo colpo di gong alle ore 20.30, tornano a Scandiano, in piazza Primo Maggio, le emozioni del pugilato sotto le stelle con la seconda edizione del “Trofeo Iron Club Gym - La Grande Boxe a Scandiano”, ad ingresso libero (in caso di maltempo ci si sposterà all’Arcostruttura della zona sportiva in via Togliatti).

Di alto livello il programma allestito dall’Iron Club Gym di Gianni Pignoli, ovviamente società organizzatrice dell’evento, con nove incontri dilettantistici sia maschili che femminili. Saranno otto i giovani atleti di casa impegnati, seguiti all’angolo dal maestro Massimo Bertozzi, ex grande campione professionista, e dal suo staff tecnico, che stanno lavorando duramente e quotidianamente in palestra per costruire un gruppo vincente di pugili.

Tra i vari incontri vi saranno: nei 63,5kg il promettente 15enne Leonardo Sestito, che cercherà la quarta vittoria in sette match contro Ferdinando Tocco di Lugo; a seguire, nei 65kg, l’imbattuto 17enne Nicolò Quaranta che se la vedrà con Manuel Del Prete di Sassuolo, mentre nei 56kg Alessia Cattani affronterà Camilla Cuoghi, sempre di Sassuolo.