Tornano i Giochi del Tricolore Reggio invasa da 4.000 ragazzi

di Claudio Lavaggi

E’ un po’ la nostra olimpiade e Reggio deve andare fiera di questa manifestazione che, comprendendo ben 40 discipline, pare non avere uguali in Italia nel suo genere.

Sono i Giochi Internazionali del Tricolore che si terranno dal 24 al 30 luglio e che per la settima edizione vedranno la presenza di circa 4000 atleti, di cui oltre 1000 provenienti da tutto il mondo. La "vernice" dei Giochi è avvenuta ieri in Comune, alla presenza del sindaco Luca Vecchi, di Mauro Rozzi, presidente della Fondazione, dell’assessore Raffaella Curioni e del coordinatore Paolo Manelli, oltre a rappresentanti di Coni, Provincia e Unimore.

Si tratterà di una settimana di gare e dimostrazioni sportive, ma anche di iniziative, spettacoli, eventi di carattere culturale ed educativo, organizzati per sottolineare l’importanza dello sport come momento di crescita, aggregazione e confronto tra persone e culture. Una bella cartolina della città.

Il sindaco ha rimarcato che il logo che rappresenta un mondo dipinto con i colori della pace "è stato realizzato da professionisti della comunicazione interni al comune, senza dover ricorrere a costosi professionisti esterni".

I ragazzi arriveranno da venti paesi esteri, Algeria (Tebessa), Belgio (Roeselare), Bosnia-Erzegovina (Sarajevo Centar), Cina (Rizhao), Croazia (Zadar), Francia (Digione), Georgia (Kakheti e Tbilisi), Germania (Sindelfingen, Solingen e Treptow Köpenick), Kenya (Nairobi), Mozambico (Pemba), Moldova (Chisinau), Palestina (Beit Jala), Repubblica Ceca (Olomouc e Nový Jicín), Romania (Cluj Napoca), Saharawi (Smara), Spagna (Girona), Sudafrica (Provincia del Gauteng - Johannesburg, Ekurhuleni, Pretoria, Sedibend e West Rand), Tunisia (El Battan e Siliana), Stati Uniti (Fort Worth) e Ucraina. Proprio dall’Ucraina, se tutto filerà liscio, dovrebbe arrivare una formazione di pallamano di Zaporižžja, città al centro del conflitto in corso.

Oltre al premio in memoria di Anzio Arati, ce ne sarà pure uno in memora dell’indimenticato William Reverberi, presidente del Coni regionale scomparso cinque mesi fa.

"E’ un’iniziativa molto complessa e articolata – ha detto il coordinatore dei Giochi, Paolo Manelli - che potremo organizzare grazie a risorse professionali di alto livello presenti nelle nostre organizzazioni e nella città. E’ vero, mancano atleti australiani… ma ci stiamo attrezzando". Le competizioni saranno suddivide in gare ufficiali, dimostrazioni sportive e ‘circuito off’, dove gareggeranno solo italiani con vittorie non valide per il medagliere. Prevista la realizzazione di discipline paralimpiche.

Il villaggio verrà allestito in città presso il polo scolastico di via Makallè e gestirà tutte le delegazioni, ospitando riunioni di coordinamento con lo staff del progetto e rappresentanti delle delegazioni sportive.

Sarà dotato di spazi informativi con aggiornamenti sulle competizioni e informazioni generali sulla città e il suo territorio.