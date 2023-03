Torneo fermo: ma non per Bdl e Roller

Nell’hockey su pista i campionati di A2 sono fermi, ma non per le due squadre reggiane che hanno un turno da recuperare. Roller Scandiano. E’ quinto a 16 punti e gioca a Novara contro l’Azzurra che è terza a 20. La truppa di Cupisti viene da un pareggio a reti inviolate e tre sconfitte per un solo gol. Stasera alle 20,45 deve provare il riscatto in questa gara che è stata fatta ripetere per una sorta di errore tecnico dell’arbitro, caduto in confusione. BDL Minimotor Correggio. Se il nuovo mister, Giuseppe Farinola da Molfetta, avesse potuto scegliere la gara d’esordio in A2, non avrebbe sicuramente optato per Breganze-Correggio che si gioca domani alle 18. I vicentini sono secondi a 21 punti, la Bdl penultima a 8 e il trend non è molto favorevole. Rotellistica Sasco. In Serie A, le scandianesi di Barbieri tornano in pista e lo fanno a Forte dei Marmi, domani alle 15,30, contro il Versilia Hockey Forte. Le reggiane sono seconde ex-aequo con 6 punti, le toscane quarte a 3, ma nella gara d’andata giocata a Scandiano hanno dimostrato di essere davvero coriacee.

Serie B. Oggi alle 18 c’è lo scontro al vertice tra Mirandola e la Minimotor Correggio di Bastias, entrambe a 18 punti con 6 vittorie e una sconfitta. Domani alle 18 al Dorando Pietri di Correggio è invece la volta del derby tra Italplastics Correggio ultimo a zero punti e il Roller Scandiano, terzo a 12.

c.l.