Torre, che scoppola Ora si ‘tifa’ Cesena

Pesante ko per la Berrutiplastics Torre (14). Nell’ultima giornata della Poule Playout, la squadra cittadina cade 92-71 a Riccione (16) in uno scontro diretto, coi locali che salgono al 3° posto e centrano la salvezza: la squadra di Corradini, per evitare i playout, deve sperare che Castel San Pietro perda a Cesena. Nell’altro girone successo esterno per il Nubilaria (14), che si impone 74-68 contro la Polisportiva Stella Rimini (10). Sconfitta netta per l’SB Cavriago (14), che cade 80-58 a Cento col Benedetto 1964 (14): per delineare i giochi salvezza occorre attendere il risultato del Russi.

Oggi al 18 ultima uscita nella Poule Playoff per l’SB Cavriago (6): fuori da tempo dalla lotta per i primi 4 posti che contano, chiudono la stagione al PalaAeB contro Granarolo.