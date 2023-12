Tortona ingaggia Colbey Ross. Napoli perde Jaworski ed Ebeling

Il mercato della Serie A è in fermento. La notizia più importante riguarda Tortona, ‘diretta’ rivale anche della Pallacanestro Reggiana per un posto nelle ‘Final Eight’ di Coppa Italia. Il club piemontese ha infatti riportato in Italia l’Mvp dell’ultimo campionato: Colbey Ross (foto). Il forte playmaker americano dovrebbe prendere il posto di Retin Obasohan, facendo fare un netto salto di qualità alla squadra di coach Ramondino che ha bruciato sul tempo anche Varese. Il club di Luis Scola si era mosso per un ritorno del regista che l’anno scorso aveva fatto faville con la maglia della Openjobmetis e che ha deciso di lasciare il Buducnost Podgorica, ma l’offerta della famiglia Gavio ha avuto la meglio. Antenne dritte sul mercato anche per Napoli che deve fare fronte ad un doppio infortunio. Nel corso del derby con Scafati, perso dalla GeVi, si sono fatti male sia Jaworski (sublussazione spalla destra) che Ebeling (distorsione caviglia sinistra). Possibile, anzi probabile, che il club dell’ex amministratore delegato biancorosso Dalla Salda opti per l’ingaggio di un giocatore ‘a gettone’ che tamponi le assenze.

L’Olimpia Milano perde invece per almeno tre settimane l’ala-pivot Giampaolo Ricci che ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba destra. Per lui il 2023 è già finito.

Francesco Pioppi