Tra Alesi e Baldi, spunta il nostro Andrea Zivian

C’erano, tra gli altri, Jean Alesi, Mauro Baldi e Arturo Merzario e sono state celebrate figure leggendarie del mondo dei motori come l’ingegner Mauro Forghieri, scomparso quest’anno.

Stiamo parlando della cerimonia di premiazione dei Caschi d’Oro della prestigiosa rivista Autosprint, che si è tenuta nei giorni scorsi al PalaCongressi di Bologna.

Nel corso della serata sono stati distribuiti medaglia e trofeo ai piloti che hanno conseguito risultati di rilievo nel corso di questa annata. Tra loro Andrea Zivian, campione europeo per il secondo anno

di fila del FIA European Historic Rally Championship sulla sua Audi quattro, nonché vincitore della medaglia d’oro agli ultimi Motorsport Games.

Una premiazione che arriva

dopo quella ricevuta la settimana scorsa nel corso dell’edizione 2022 del FIA Prize Giving che ha premiato tutti i campioni mondiali delle varie specialità, tra i quali lo stesso Zivian, accompagnato dal navigatore Nicola Arena.

"Trovarmi circondato da tutti questi grandi campioni – ha raccontato un emozionato Zivian – ed essere premiato come loro è un ulteriore sogno che si realizza. Il risultato di un impegno costante, di una dedizione infinita ed una passione sfrenata per i motori. Un risultato che ho raggiunto anche grazie all’apporto fondamentale del mio team, e dei miei sponsor che ringrazio per questa annata indimenticabile".

