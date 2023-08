Tra Eccellenza e Serie D Pasquini torna biancorosso

Un altro "cavallo di ritorno" per la Correggese. In biancorosso arriva infatti Alessandro Pasquini, centrocampista classe 1998 che era già stato al "Borelli" nella prima parte del campionato di Serie D 202122: cresciuto nel settore giovanile del Rimini, è poi approdato al Cesena e da lì ha vestito i colori di Forlì, del già citato Rimini e della Sammaurese.

A Correggio ha registrato 10 presenze prima di passare, nel mercato dicembrino, al Delta Porto Tolle, mentre nell’ultimo torneo ha iniziato con il PontDonnaz Hone Arnad Evançon nel Girone A di Serie D prima di passare a dicembre alla Victor San Marino con cui ha vinto il campionato di Eccellenza conquistando la promozione.

Nella sua seconda avventura emiliana potrà rappresentare un’alternativa in più in mediana: arrivato ieri mattina, il giocatore si è subito messo a disposizione di Antonio Soda e del suo staff svolgendo la prima seduta di allenamento coi nuovi compagni. Per i biancorossi resta l’attesa di un rispescaggio che potrà riportare la formazione guidata da Soda in Serie D.

Duplice innesto, invece, per il Lentigione, che ha inserito in rosa i classe 2005 Lorenzo Manzotti e Andrea Grifa. Il primo è un giocatore duttile, che può essere utilizzato in mezzo al campo e, all’occorrenza, anche sulla fascia: arriva da due stagioni con la Primavera della Reggiana, dove ha conquistato la salvezza nel playout col Pordenone. Grifa, invece, è un pugliese doc cresciuto nelle giovanili del Real San Giovanni, poi a 16 anni esordisce nel locale campionato di Eccellenza con cui è rimasto anche lo scorso anno, disputando un ottimo campionato: l’occhio attendo del ds Cangini lo ha notato e lo ha convinto a sposare la causa del club rivierasco, che rappresenterà per lui una tappa di ulteriore crescita a livello di carriera.