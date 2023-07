Tra i convocati anche l’ex bolognese Mbaye

Pronti, partenza, via! La Reggiana ha finalmente comunicato la prima lista di convocati per il raduno che, domenica, si trasformerà poi nel ritiro di Toano, dove i granata resteranno fino a sabato 29 luglio. Tra i calciatori a disposizione di mister Alessandro Nesta spicca senza dubbio il nome di Ibrahima Mbaye (foto), esterno di fascia destra ex Inter e Bologna. Il classe ’94 nativo del Senegal è in attesa di ricevere la cittadinanza italiana che gli permetterebbe di giocare in Serie B dove, lo ricordiamo, non si possono tesserare extracomunitari. Oltre a questo, andranno anche verificate le condizioni fisiche dopo due stagioni in cui Mbaye ha giocato poco (7 presenze col Bologna nel 2021-2022) o addirittura nulla, come avvenuto nell’ultima esperienza al Cluj per motivi burocratici. Se confermasse di essere a posto, sarebbe un bell’innesto. Tra i convocati anche il baby Diego Abbruscato, figlio di Elvis. Ecco il ‘listone’.

Portieri: Bardi Francesco - 1992 (dal Bologna FC) e Aibangbee Simon - 2006 (Settore Giovanile, Under 17). Difensori: Rozzio Paolo - 1992 (confermato), Luciani Alessio - 1990 (confermato), Fiamozzi Riccardo - 1993 (confermato), Guglielmotti Davide - 1994 (confermato), Libutti Lorenzo - 1997 (confermato), Marcandalli Alessandro - 2002 (in prestito dal Genoa FC), Cavallini Giacomo - 2004 (Settore Giovanile - Primavera 2), Brevini Mattia - 2005 (Settore Giovanile - Primavera 2), Mbaye Ibrahima - 1994 (aggregato). Centrocampisti: Kabashi Elvis - 1994 (confermato), Muroni Mattia - 1996 (confermato), Vallocchia Andrea - 1997 (confermato), Cigarini Luca - 1986 (confermato), Girma Natan - 2001 (aggregato), Nuhu Shaibu - 2004 (Settore Giovanile - Primavera 2). Attaccanti: Lanini Eric - 1994 (confermato), Montalto Adriano - 1988 (confermato), Varela Djamanca Muhamed - 1998 (confermato), Abbruscato Diego - 2005 (Settore Giovanile - Primavera 2), Pederzini Gabriele - 2006 (Settore Giovanile - Under 17), D’Angelo Gianmaria - 2006 (Settore Giovanile - Under 17). Lunedì si aggregherà anche l’attaccante Andrea Arrighini.

Francesco Pioppi