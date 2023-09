Tra i derby spicca BaisoSecchia-Arcetana

Cinque gli anticipi di oggi che coinvolgono squadre reggiane tra i dilettanti. Spicca, su tutti, il derby di Promozione (girone B) tra BaisoSecchia (8) e Arcetana (9). Sono due tra le squadre più in forma in questo avvio. Il Baiso dell’attaccante Francesco Silipo (nella foto) non ha ancora perso, e l’Arcetana su quattro gare ne ha vinte tre. Si inizia alle 15 e fischierà Jessica Ghidoni di Reggio. Interessante partita anche nel girone C di Prima categoria.

Le ambiziose Guastalla (3) e Virtus Libertas (4) saranno di fronte alle 14.30. Il Guastalla ne ha vinta una su due, mentre la Virtus nelle prime due uscite non ha perso, vincendone una. Conduzione del match a Francesco Rauele di Bologna. Doppio anticipo per quanto riguarda la Seconda categoria. Nel girone D lo Sporting Cavriago (3) ospiterà la neopromossa Saxum United (4). Situazione analoga a quella descritta prima: i padroni di casa ne hanno vinto una e persa una, gli ospiti sono imbattuti dopo i primi due turni. Arbitro dell’incontro Salvatore Pace di Reggio: si inizia alle 15. Nel girone E a Cerredolo arriverà la Borzanese (6). I ragazzi della Cerredolese (3) ospiteranno la lanciata Borzanese che per ora ha fatto percorso netto. Si gioca alle 15 e dirigerà la contesa Michele Tenace di Modena. Doppio appuntamento anche per quanto riguarda le squadre reggiane in Terza, quest’anno divisa in due gironi. Nel raggruppamento A, alle ore 15, derby dell’Alto Crinale tra Amici di Davide (3) e Ramiseto (1). A Ligonchio andrà in scena il match tra due fazioni che fino allo scorso anno hanno lavorato assieme. Alle 15 darà il fischio d’inizio Vincenzo Saggiomo di Reggio. Nel girone B, infine, la Plaza di Montecchio (6) andrà a far visita al Monticelli Terme (4). Si gioca sempre alle 15: l’arbitro sarà Roland Bytyci di Reggio.

Giuseppe Marotta